Bayer: progression de 36% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/05/2022 à 08:53

(CercleFinance.com) - Bayer dévoile au titre des trois premiers mois de 2022 un BPA ajusté des activités poursuivies en progression de 36,3% à 3,53 euros, et un EBITDA avant éléments exceptionnels en augmentation de 27,5% à 5,25 milliards d'euros.



A plus de 14,6 milliards d'euros, le chiffre d'affaires du groupe allemand de santé et d'agrochimie a progressé de 14,3% en organique, avec des croissances substantielles en agrochimie et en santé grand public, et une légère hausse en pharmaceutiques.



'Confiant malgré les grandes incertitudes, y compris la stabilité des chaînes logistiques et de l'approvisionnement énergétique', son président Werner Baumann confirme les perspectives ajustées des changes pour l'année 2022, publiées en mars.