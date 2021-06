Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : programme de décarbonation de l'agriculture en Europe Cercle Finance • 29/06/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui le lancement européen de son plan carbone, une initiative qui vise à décarboner les activités des agriculteurs pour un système alimentaire 'plus résilient et durable'. Bayer compte réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre sur le terrain d'ici à 2030. 'L'idée principale est de récompenser les producteurs pour avoir adopté des pratiques agricoles intelligentes face au climat, telles que l'utilisation de cultures de couverture, la réduction du travail du sol, la rotation des cultures et l'application précise d'azote', détaille Lionnel Alexandre, responsable de Carbon Business Venture dans la zone EMEA chez Bayer Crop Science. Pour soutenir ces opérations, Bayer développera un outil numérique qui permettra aux agriculteurs de réclamer des récompenses sur la base de données précises et vérifiées.

Valeurs associées BAYER XETRA +0.12%