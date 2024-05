Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: présentera de nouvelles données lors de l'ACOG information fournie par Cercle Finance • 08/05/2024 à 16:06









(CercleFinance.com) - Bayer dévoilera les dernières données issues de deux essais de phase III évaluant l'élinzanétant par rapport à un placebo dans le traitement des symptômes vasomoteurs associés à la ménopause à l'occasion de l'American College of Obstetricians and Gynecology (ACOG) qui se tiendra des 17 au 19 mai à San Francisco.



D'autres présentations porteront sur de nouvelles découvertes au sujet des systèmes intra-utérins (SIU) et de la gamme de produits pour la ménopause de Bayer.

Ces présentations démontrent l'engagement de longue date de Bayer à faire progresser les soins de santé des femmes alors que la société s'efforce d'élargir les options de traitement pour les femmes.





