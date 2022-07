Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: présentera de nouvelles données au Congrès de Vienne information fournie par Cercle Finance • 11/07/2022 à 10:08









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui que de nouvelles données issues de son portefeuille de radiologie seront présentées à l'occasion du Congrès européen de radiologie (ECR), qui se tiendra du 13 au 17 juillet à Vienne, en Autriche.



Le laboratoire présentera notamment ses données précliniques sur le nouveau composé de développement gadoquatrane, qui est actuellement en phase II de développement.



Le gadoquatrane présente une stabilité élevée ainsi qu'une relaxivité élevée - une propriété clé pour une utilisation en imagerie par résonance magnétique (IRM) à contraste amélioré - avec le potentiel de permettre une dose de gadolinium (Gd) considérablement plus faible.



Un autre accent est mis sur les données cliniques sur l'agent de contraste IRM de Bayer Gadovist (gadobutrol), étudiant l'efficacité clinique d'une dose réduite de gadobutrol par rapport à une dose standard de gadotérate chez les patients subissant une IRM du système nerveux central à contraste amélioré (CNS).



Bayer présentera aussi ses recherches explorant le potentiel de l'apprentissage en profondeur pour optimiser l'administration des produits de contraste. 'L'IA peut aider à gérer la charge de travail croissante des radiologues et de leurs équipes, s'efforçant finalement d'améliorer les soins aux patients', indique le laboratoire.







