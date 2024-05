Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: présentera de nouvelles données à l'ASCO information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) - Bayer présentera les données les plus récentes de son portefeuille d'oncologie lors de la réunion annuelle de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO), qui se tiendra à Chicago, aux États-Unis, du 31 mai au 4 juin 2024.



Bayer présentera les dernières données sur le cancer de la prostate concernant le darolutamide et le dichlorure de radium-223, une thérapie alpha ciblée.



Le groupe donnera également un résumé de dernière minute concernant BAY 2927088 chez des patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) HER2-mutant.



Bayer présentera aussi les données d'efficacité et de sécurité à long terme de l'étude VICTORIA sur le larotrectinib, y compris les résultats obtenus chez les patients atteints d'un cancer avec fusion du récepteur de la tropomyosine kinase (TRK) traités avec le larotrectinib dans les essais cliniques par rapport aux patients traités avec des thérapies sans TRK.



Le larotrectinib, sous le nom de marque Vitrakvi®, est approuvé dans plus de 45 pays, dont les États-Unis et la Chine, pour les patients pédiatriques et adultes atteints de tumeurs solides à fusion TRK neurotrophique.





