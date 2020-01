Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : présente les résultats du Darolutamide Cercle Finance • 30/01/2020 à 11:31









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que le traitement au Darolutamide et aux androgènes a considérablement augmenté la survie globale des hommes atteints d'un cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration. Bayer présente les résultats de l'analyse finale de la survie globale pré-planifiée de la phase III ARAMIS qui a étudié le darolutamide chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC). Les résultats ont montré une amélioration statistiquement significative de la survie globale (OS) chez les patients recevant du darolutamide plus un traitement de privation androgénique (ADT) par rapport au placebo plus l'ADT. ' Les résultats d'ARAMIS publiés précédemment montrent une amélioration statistiquement significative du critère principal d'efficacité de la survie sans métastases (MFS) du darolutamide plus ADT par rapport au placebo plus ADT ' indique le groupe. Le darolutamide, un inhibiteur oral des récepteurs aux androgènes (ARi), a été approuvé aux États-Unis, au Brésil et au Japon, et des dépôts dans l'Union européenne et dans d'autres régions sont en cours ou prévus.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.72%