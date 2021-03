Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : présente le phytosanitaire bio, à base de phéromones Cercle Finance • 01/03/2021 à 15:23









(CercleFinance.com) - A l'occasion du Symposium international sur l'horticulture en Europe - le SHE 2021 organisé du 8 au 11 mars - Bayer présentera Vanity Citrus, un nouveau produit phytosanitaire biologique et à base de phéromones destiné à lutter contre les ravages dans les exploitations d'agrumes. Vanity Citrus est un dispositif innovant, assure Bayer, ne générant 'ni résistance ni résidus dans les récoltes ou dans l'environnement'. Les phéromones contrôlent efficacement les ravageurs en interférant avec leurs comportements d'accouplement, empêchant ainsi leur reproduction, assure Bayer. Vanity Citrus est formulé pour réduire progressivement les populations de ravageurs envahissants de trois espèces: le pou rouge de Californie (Aonidiella aurantii), le cotonet d'agrumes (Planococcus citri) et le cotonet sud-africain (Delottococcus aberiae). Le produit est actuellement utilisé en Espagne et sera bientôt disponible pour les producteurs d'agrumes et d'autres cultures dans d'autres pays méditerranéens, promet Bayer.

