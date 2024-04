Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: présente des résultats sur la maladie de Parkinson information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 16:54









(CercleFinance.com) - Bayer et Asklepios BioPharmaceutical (AskBio), une société détenue à 100 % et exploitée de façon indépendante en tant que filiale de Bayer, ont présenté les résultats de l'essai clinique de phase Ib de 18 mois pour AB-1005, une thérapie génique expérimentale pour le traitement des patients atteints de la maladie de Parkinson (MP).



Les données ont été présentées à l'assemblée annuelle de l'American Academy of Neurology 2024 à Denver, au Colorado, aux États-Unis.



AB-1005 a été bien toléré sans effets secondaires graves attribués chez les 11 patients à 18 mois, atteignant l'objectif primaire.



Sur la base des résultats d'innocuité et d'efficacité présentés, un essai de phase II (REGENERATE PD) a été développé et devrait commencer à recruter aux États-Unis, dans l'Union européenne et au Royaume-Uni plus tard cette année.



'Ces premiers résultats sont encourageants et démontrent que l'AB-1005 est bien toléré dans cette étude chez les patients atteints de la maladie de Parkinson légère à modérée', a déclaré Krystof Bankiewicz, MD, PhD, président scientifique, maladie de Parkinson et MSA, AskBio.



'De plus, ils soulignent les domaines d'exploration future potentielle dans notre prochaine étude de phase II REGENERATE PD, qui examinera de plus près l'efficacité potentielle d'AB-1005 dans le traitement de la maladie de Parkinson.'





