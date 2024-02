Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: premier patient traité dans l'insuffisance cardiaque information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 11:09









(CercleFinance.com) - L'action Bayer est bien orientée mardi matin à la Bourse de Francfort, le groupe pharmaceutique ayant annoncé l'inclusion d'un premier patient dans une étude clinique importante pour l'avenir de son portefeuille de médicaments.



A 10h45, le titre progresse de 0,7%, signant ainsi l'une des plus fortes progressions d'un indice DAX en repli de 0,6%, ce qui ne l'empêche pas de toujours évoluer à des plus bas depuis 2012 en Bourse.



Bayer a annoncé aujourd'hui avoir recruté le premier patient d'une étude de phase II destinée à évaluer la sécurité et l'efficacité de sa thérapie génique AB-1002 dans le traitement de l'insuffisance cardiaque.



L'essai, baptisé 'GenePHIT', doit inclure entre 90 et 150 adultes dont la fraction d'éjection du ventricule gauche est comprise entre 15% et 35% et qui continuent à souffrir de symptômes bien qu'avant été précédemment traités.



Le critère principal d'efficacité à 52 semaines doit être basé sur l'évolution favorable d'une série de facteurs considérés comme cliniquement significatifs.



AB-1002, une thérapie génique encore au stade expérimental, a été développée par Viralgen Vector Core, une filiale d'AskBio, la division biotechnologique de Bayer.



Les projets de la division pharmaceutique de Bayer sont suivis de près suite à l'abandon, en novembre dernier, d'un essai clinique de phase III sur un nouvel anticoagulant, sur lequel le marché misait beaucoup afin de compenser la prochaine expiration de brevets.





