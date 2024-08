Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: premier patient recruté dans une étude de phase III information fournie par Cercle Finance • 29/08/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi le recrutement du premier patient dans le cadre de son étude clinique de phase III consacrée au traitement du cancer du poumon non petites cellules avec mutations HER2.



Dans un communiqué, le groupe pharmaceutique allemand souligne qu'il n'existe actuellement aucune thérapie ciblée de première ligne pour ce type de cancer bronchique.



Le comprimé expérimental BAY 2927088 devant faire objet de l'essai est issu de son alliance stratégique l'ayant conduit à collaborer avec le MIT et Harvard, deux établissements académiques de premier plan.



Bayer ajoute que des données de phase I/II concernant le BAY 2927088 dans le traitement de seconde ligne du cancer du poumon non à petites cellules non opérable ou métastatique avec mutations du gène HER2 seront présentées le lundi 9 septembre à l'occasion de la Conférence mondiale sur le cancer du poumon (WCLC) organisée à San Diego.





Valeurs associées BAYER 27,94 EUR XETRA +1,43%