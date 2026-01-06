Bayer poursuit les fabricants du vaccin COVID au sujet de la technologie de l'ARNm

Monsanto, filiale de Bayer BAYGn.DE , a poursuivi les fabricants du vaccin COVID-19 Pfizer PFE.N , BioNTech 22UAy.DE et Moderna MRNA.O devant le tribunal fédéral du Delaware mardi pour avoir prétendument utilisé à mauvais escient sa technologie de l'ARN messager dans la fabrication de leurs vaccins, a confirmé un porte-parole de Bayer.

Les poursuites pour violation de brevet affirment que les sociétés ont copié la technologie développée par Monsanto dans les années 1980 pour renforcer l'ARNm dans les cultures afin de stabiliser le matériel génétique utilisé dans leurs vaccins.

Bayer a déposé séparément une plainte similaire contre Johnson & Johnson JNJ.N devant le tribunal fédéral du New Jersey mardi, arguant qu'un processus basé sur l'ADN utilisé par J&J dans la fabrication de ses vaccins enfreignait le brevet.

Les plaintes de Bayer s'ajoutent à un réseau de poursuites en matière de brevets concernant les vaccins à succès COVID, qui comprend un procès en cours intenté par Moderna contre Pfizer en 2022.

Bayer n'a pas participé au développement des vaccins COVID et ne fabrique ni ne vend aucune version de ces vaccins. Elle a demandé aux tribunaux un montant non spécifié de dommages et intérêts et a déclaré qu'elle ne cherchait pas à empêcher les entreprises de fabriquer leurs vaccins.

Pfizer et BioNTech ont tiré plus de 3,3 milliards de dollars de revenus des ventes mondiales de leur vaccin Comirnaty en 2024, tandis que Moderna a tiré 3,2 milliards de dollars de son Spikevax, selon les rapports des entreprises, soit une fraction de leurs ventes au plus fort de la pandémie.

Johnson & Johnson a cessé de vendre son vaccin COVID aux États-Unis en 2023.

Selon les poursuites engagées par Bayer, les scientifiques de Monsanto ont été les premiers à mettre au point, dans les années 1980, une technologie permettant de réduire l'instabilité de l'ARNm afin de rendre les cultures plus résistantes aux parasites. Bayer allègue que Pfizer et Moderna utilisent une technologie d'amélioration de la stabilité de l'ARNm qui enfreint l'un de ses brevets.