Bayer : plancher historique trouvé à 25,9E ?

(CercleFinance.com) - Bayer vient-il de trouver un plancher historique à 25,9E ?

Le titre avait perdu jusqu'à 23% depuis le 1er janvier en séance le 7 mars (25,65E) avant de se redresser au-delà de 26,6E.

Le titre venait de perdre 55% depuis mi-avril 2023 et semblait se diriger vers 22,5E (-61,8%) : pour sortir de sa spirale baissière, il faudrait que le titre refranchisse les 30,55E (plancher du 28/11/2023) puis surtout les 40E (ex-plancher de fin octobre 2020 et résistance oblique moyen terme).





Valeurs associées BAYER XETRA +2.66%