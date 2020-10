Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : plaide pour la santé avec le Global Creative Council Cercle Finance • 28/10/2020 à 16:10









(CercleFinance.com) - Bayer lance aujourd'hui le ' Global Creative Council ', un conseil créatif mondial qui a pour vocation de rassembler les hauts dirigeants de diverses entreprises et d'exploiter leur créativité dans le domaine du marketing. Le but final ? ' Favoriser la transformation de la santé quotidienne ' en rendant ' les soins personnels disponibles et accessibles à des milliards de personnes dans le monde ', dixit Bayer. Le Global Creative Council se réunira tous les trimestres et cherchera à identifier et à s'engager avec les jeunes talents pour les amener à participer à ce développement. Patricia Corsi, directrice marketing et numérique de Bayer Consumer Health Global, a déclaré: 'L'objectif de ce conseil créatif est de rehausser le travail effectué dans le domaine de la santé grand public, un travail qui honore notre héritage de marque, tout en soutenant et en éduquant nos consommateurs à mieux prendre soin de leur propre santé. Cela n'a jamais été une plus grande priorité mondiale. '

Valeurs associées BAYER XETRA -2.88%