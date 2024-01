Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Bayer recule de près de 2% à Francfort, pénalisé par une dégradation de recommandation chez Stifel de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours réduit de 68 à 42 euros, le broker préférant ainsi 'rester sur la touche' malgré le potentiel de hausse restant.



Etudiant les options pour le groupe allemand, le broker juge qu'une séparation de la santé grand public 'peut créer de la valeur, mais ne constitue pas une solution à court terme pour le bilan tendu', et pense qu'une séparation de l'agrochimie détruirait de la valeur.





