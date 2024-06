Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: patients recrutés pour la phase 2 dans Parkinson information fournie par Cercle Finance • 25/06/2024 à 16:02









(CercleFinance.com) - AskBio, une filiale de Bayer, a annoncé mardi le démarrage du recrutement des patients de l'étude clinique de phase 2 dédiée à l'évaluation de sa thérapie génique dans le traitement de la maladie de Parkinson.



Cet essai prévoit le suivi aux Etats-Unis, en Europe et au Royaume-Uni de 87 individus âges de 45 à 75 ans atteints d'une forme modérée de la maladie.



Au mois de janvier, la société biopharmaceutique avait annoncé qu'un essai de phase 1b conduit sur 11 patients avait atteint son critère primaire, avec une bonne tolérance du traitement sans effets indésirabes graves.



D'après la Fondation pour Parkinson, plus de dix millions de personnes dans le moindre souffrent de la maladie de Parkinson.





