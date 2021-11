Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : partenariat stratégique d'innovation avec Microsoft information fournie par Cercle Finance • 17/11/2021 à 15:56









(CercleFinance.com) - Bayer annonce un partenariat stratégique avec Microsoft afin de développer un nouvel ensemble d'outils numériques sur le cloud s'appuyant sur la science des datas, à destination de l'agriculture et de l'agro-industrie. Dans ces deux domaines, une large palette d'outils existe déjàà l'instar de la plateforme Climate FieldView de Bayer, déjà déployée sur 180 millions d'acres agricoles et plus de 20 pays. Cependant, Bayer admet 'qu'il reste du travail à faire', notamment afin d'optimiser l'ensemble de la chaîne de valeur des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des carburants et des fibres, tout en garantissant d'intensifier la lutte contre le changement climatique. Dans ce cadre, Bayer prévoit de travailler avec Microsoft plus spécifiquement autour des opérations agricoles, de l'approvisionnement durable, de l'amélioration de la fabrication et de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que de la surveillance et des mesures ESG.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.28%