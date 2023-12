Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: partenariat dans l'IA avec la startup française Iktos information fournie par Cercle Finance • 14/12/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi la signature d'un partenariat avec la start-up française Iktos en vue de l'utilisation de l'IA dans la découverte et le développement de nouveaux produits de protection des cultures.



Aux termes de l'accord, le logiciel d'IA générative 'Makya' conçu par Iktos sera déployé par les scientifiques de Bayer en vue de faciliter la conception de nouvelles molécules.



La plateforme 'Makya' basé sur des modèles génératifs d'apprentissage automatique permet d'orienter les activités de recherche en fonction de paramètres tels que l'efficacité, la sélectivité, la sécurité et la durabilité.



Bayer dit vouloir se baser sur cette technologie afin de soutenir son objectif de durabilité, qui consiste à réduire l'impact de l'agriculture sur l'environnement.





