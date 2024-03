Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: partenariat avec le britannique Trinity Agtech information fournie par Cercle Finance • 21/03/2024 à 09:51









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui un partenariat avec la société britannique Trinity Agtech.



Dans le cadre des efforts de Bayer pour promouvoir l'agriculture régénérative, la plateforme Sandy de Trinity Agtech jouera un rôle déterminant dans l'initiative carbone de Bayer dans la région EMEA en mesurant et en surveillant le carbone au niveau des exploitations.



En outre, la coopération permettra le développement personnalisé de solutions Bayer adaptées aux besoins des acteurs de la chaîne de valeur et des producteurs, sur la base des capacités de Trinity.



D'ici 2025, Bayer prévoit d'augmenter considérablement le nombre de projets de chaînes de valeur alimentaires et agricoles ainsi que le nombre d'agriculteurs participant aux programmes de chaînes de valeur, alors que l'Initiative européenne sur le carbone va passer de la phase pilote à la phase de mise à l'échelle des projets commerciaux.





