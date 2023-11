Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: partenariat avec Hurdle dans la santé de précision information fournie par Cercle Finance • 28/11/2023 à 10:38









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mardi la signature avec la start-up californienne Hurdle d'un partenariat stratégique dans le domaine de la santé personnalisée pour les personnes âgées.



Aux termes de l'accord, le groupe chimique et pharmaceutique allemand va intégrer la technologie de biomarqueurs épigénétiques mise au point par Hurdle à son savoir-faire et à son empreinte commerciale dans les produits de santé grand public.



Dans le détail, Bayer prévoit de distribuer les kits d'analyse de Hurdle, qui se basent sur un prélèvement de salive afin de calculer l'âge biologique des patients, via ses canaux de commerce en ligne.



Cette annonce intervient alors que Bayer a lancé au mois de mai dernier une division entièrement dédiée à la santé de précision.





