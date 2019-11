Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : partenariat avec Class sur FieldView Cercle Finance • 11/11/2019 à 13:20









(CercleFinance.com) - Bayer annonce un partenariat global entre son bras numérique pour le secteur agricole The Climate Corporation et la société Class, portant sur une combinaison de la plateforme FieldView du premier avec Class Telematics. 'La combinaison de données générées par des équipements agricoles, de données publiques telles que l'information météo, et des modèles prédictifs de The Climate Corporation aide les agriculteurs à profiter de la science de données sur leurs exploitations', explique-t-il.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.11%