Bayer: partenariat autour de la maladie de Parkinson information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 13:00

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que sa filiale en propriété exclusive et indépendante, BlueRock Therapeutics LP, va travailler avec avec Rune Labs and Emerald Innovations, spécialiste des technologies de santé numérique sans contact portable et invisible, afin d'améliorer la surveillance et la collecte de données sur la maladie de Parkinson lors des essais cliniques.



Actuellement, la surveillance et la collecte de données dans les essais cliniques sur la maladie de Parkinson combinent des outils de déclaration subjective des patients tels que des journaux et des questionnaires avec des évaluations neurologiques et de mobilité périodiques dans un cadre clinique qui ne capturent qu'un moment précis dans le temps.



Cette approche ne donne pas une image complète et en temps réel de la progression de la maladie et de l'impact de l'expérience quotidienne d'un patient avec les symptômes de Parkinson.



'De nouveaux outils et approches sont nécessaires pour alléger le fardeau de déclaration des patients dans les essais et pour mesurer et évaluer plus efficacement la progression de la maladie', a commenté Seth Ettenberg, président et chef de la direction de BlueRock Therapeutics.