Bayer : partenariat au Canada contre le Covid-19

(CercleFinance.com) - Bayer annonce un partenariat au Canada avec le Population Health Research Institute (PHRI) pour lancer un programme de recherche clinique majeur visant à identifier des traitements potentiels contre le Covid-19. Le groupe allemand de santé et d'agrochimie précise que deux études évalueront ainsi la sécurité et l'efficacité de différentes thérapies fondées sur des combinaisons comprenant sa chloroquine et son interferon beta-1b. Bayer a l'intention de s'engager financièrement à hauteur de 1,5 million de dollars canadiens (soit un million d'euros environ) pour ces études et d'apporter les médicaments qui seront destinés à la recherche.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.72%