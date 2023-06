Bayer: optimiste sur son portefeuille R&D dans la pharma information fournie par Cercle Finance • 28/06/2023 à 11:25

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mercredi qu'il avait l'intention d'accélérer son développement dans les produits pharmaceutiques grâce à quelques percées novatrices dans des domaines-clé.



Le groupe allemand, qui organise aujourd'hui une journée de présentations sur le thème de la recherche-développement (R&D), explique vouloir se focaliser sur quatre spécialités, à savoir l'oncologie, les maladies cardiovasculaires, la neurologie et les maladies rares, et l'immunologie, dans des disciplines où il estime que les besoins médicaux sont non satisfaits.



Le laboratoire dit en particulier avoir bien avancé dans la conception de quatre médicaments expérimentaux en phase finale de développement, et dont les ventes combinées pourraient potentiellement dépasser 12 milliards de dollars.



D'après Bayer, ce montant est largement suffisant pour faire face à la baisse de revenus anticipée à court et moyen terme du fait de la perte de l'exclusivité de certains brevets.



Il met notamment en évidence les avancées du programme finerenone, désormais entré en phase III dans l'insuffisance rénale chronique, mais aussi d'asundexian, lui aussi en phase III pour ce qui concerne la prévention des AVC.



Dans les maladies neuro-dégénératives, Bayer met en évidence le potentiel de ses deux plateformes BlueRock (thérapie cellulaire) et AskBio (thérapie génique), qui travaillent notamment sur des traitements de la maladie de Parkinson.



Dans le domaine de l'immunologie, qu'il estime aujourd'hui sous-investi, Bayer a créé une plateforme spécialisée dans la protéomique et baptisée Vividion qui conduit actuellement neuf programmes, en phase pré-clinique ou en développement clinique.