Bayer : obtient une autorisation IND de la FDA

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que sa filiale à 100%, Asklepios BioPharmaceutical (AskBio), a obtenu une autorisation IND (Investigational New Drug) de la Food & Drug Administration (FDA) des États-Unis, au sujet de LION-101, une thérapie génique expérimentale destinée aux patients atteints de dystrophie musculaire des ceintures de type LGMD2I/R9. Cette autorisation va permettre à LION-101 de faire l'objet d'une étude de phase 1/2 chez l'homme à compter du premier semestre 2022, évaluant notamment son effet en perfusion intraveineuse. 'Actuellement, il n'y a pas de thérapies approuvées pour LGMD2I/R9. Avec des options de traitement limitées ne traitant que les symptômes de la maladie, le fardeau du patient est lourd', constate Katherine High, présidente de l'activité thérapeutique chez AskBio. 'Nous sommes ravis de commencer les premiers essais cliniques chez l'homme avec cette nouvelle thérapie et, espérons-le, d'apporter une nouvelle option thérapeutique aux patients (...) vivant avec cette maladie dévastatrice', ajoute-t-elle.

