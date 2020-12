Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : obtient deux A dans le classement du CDP 2020 Cercle Finance • 08/12/2020 à 11:51









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que le CDP (Carbon Disclosure Project), un organisme de notation renommé, l'a une fois de plus nommé parmi les principales entreprises internationales dans les catégories climat et eau, lui attribuant deux 'A'. Une seule autre entreprise en Allemagne a reçu la double note 'A' pour le climat et l'eau. Des progrès importants ont été réalisés en matière de protection du climat cette année, indique Bayer. Parmi les mesures prises, l'entreprise cite notamment la conversion à l'électricité verte qui a été lancée ou encore le développement du marché du CO2 pour les agriculteurs. Bayer est également apparu dans le classement 'CDP Forest' pour la première fois cette année, obtenant un 'B'. 'Pour nous, la notation CDP est une reconnaissance importante du fait que nous sommes l'une des entreprises leaders au monde dans le domaine du développement durable ', a réagi Werner Baumann, président du directoire de Bayer AG et Chief Sustainability Officer.

