Bayer : nouvelles variétés de tomates contre le ToBRFV Cercle Finance • 19/05/2021 à 09:46









(CercleFinance.com) - Bayer annonce la disponibilité commerciale de variétés de tomates sélectionnées pour contrer le virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV), des variétés offrant une forte résistance intermédiaire à ses symptômes sur les feuilles et les fruits. Observée pour la première fois en 2014, cette maladie virale affectant les plants de tomates s'est répandue rapidement dans différentes régions du monde, car elle peut être transmise très facilement par de nombreux vecteurs (outils, mains, eau, sol...).

Valeurs associées BAYER XETRA -0.53%