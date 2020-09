Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : nouvelles données clinique pour Vitrakvi Cercle Finance • 17/09/2020 à 11:45









(CercleFinance.com) - Bayer annonce de nouvelles données qui confirment le profil clinique solide de Vitrakvi (larotrectinib) pour les patients adultes et pédiatriques atteints d'un cancer de fusion TRK (qui inclut une large gamme de tumeurs), y compris les tumeurs pulmonaires et thyroïdiennes. ' Un taux de réponse global de 78 % (ORR) et une survie médiane sans progression (PFS) de 36,8 mois démontrent une réponse durable dans un ensemble de données élargi de 175 adultes et enfants ' indique le groupe. Aucun nouveau signal de sécurité n'a été signalé. 'Les réponses cohérentes et durables ainsi que le profil de sécurité des données sur le larotrectinib me permettent de déterminer l'option thérapeutique appropriée pour mes patients atteints d'un cancer de fusion TRK', a déclaré le professeur Ray McDermott, de l'hôpital universitaire St. Vincent et de l'hôpital de Tallaght, en Irlande.

