Bayer: nouvelle responsable du développement en oncologie

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé hier la nomination, à compter du 25 avril 2022, de Tara Frenkl en tant que nouvelle responsable du développement au sein du département d'oncologie.



Jusqu'à présent, Tara Frenkl occupait un poste de vice-présidente chez GlaxoSmithKline (GSK) et avait un impact stratégique sur le développement mondial des médicaments dans l'ensemble du portefeuille d'oncologie de la société. Avant de rejoindre GSK, Tara Frenkl avait aussi occupé divers postes à responsabilité chez Merck & Co. pendant 13 ans.



' Nous sommes ravis d'accueillir Tara en tant que nouvelle responsable du développement en oncologie. Sa vaste expérience, sa passion et son dévouement vont de pair avec l'engagement de Bayer à placer les patients au centre de tout', a déclaré Christine Roth., responsable de l'unité d'oncologie chez Bayer.







