Bayer: nouvelle DG chez Bayer HealthCare en France

(CercleFinance.com) - Bayer annonce la nomination de Delphine Pagano comme Directrice Générale de Bayer HealthCare en France, à partir du 1er septembre 2024.



Après plusieurs expériences chez Novartis au sein du Marketing et des Affaires Médicales, Delphine Pagano a rejoint Bayer en 2017 où elle a successivement évolué sur les postes de Conseiller Scientifique terrain et siège puis de Responsable des Affaires Médicales en Ophtalmologie.



Elle succède ainsi à Anna Braeken qui sera basée à Bâle en Suisse à compter du 1er septembre en qualité de Directrice Monde Eylea (Product Team Lead Eylea).





