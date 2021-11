Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : nouveau responsable du développement clinique information fournie par Cercle Finance • 04/11/2021 à 14:12









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé la nomination de Christoph Koenen en tant que nouveau responsable mondial du développement clinique et des opérations au sein de la recherche et du développement de sa division pharmaceutique, à compter du 1er janvier 2022. Christoph Koenen occupait plus récemment le poste de chief medical officer d'Otsuka Pharmaceutical. Avant cela, il a exercé plusieurs fonctions de direction en développement clinique chez GlaxoSmithKline, Novo Nordisk et Bristol Myers Squibb.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.46%