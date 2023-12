Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: nouveau partenariat dans le bien vieillir information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 10:24









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi la signature d'un partenariat stratégique avec la start-up Salus Optima en vue d'aider les consommateurs à 'vieillir en bonne santé'.



Dans un communiqué, les deux partenaires disent vouloir proposer des outils de santé de précision permettant de prendre des décisions éclairées quant aux choix de style de vie.



Bayer et Salus Optima précisent avoir l'intention de développer des applications mobiles émettant des recommandations personnalisées et basées sur les données.



Avec le vieillissement de la population, Bayer a décidé de lancer cette année une branche d'activité entièrement dédiée à la santé de précision, une stratégie qui s'était soldée la semaine passée par la signature d'une collaboration avec la start-up californienne Hurdle, dont les kits d'analyse permettent de calculer l'âge biologique des patients.





Valeurs associées BAYER XETRA -1.68%