Bayer: nouveau directeur opérationnel dans la pharma

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mercredi qu'il allait nommer Sebastian Guth, un cadre maison, au poste de directeur opérationnel (COO) de sa branche pharmaceutique, avec l'objectif de redynamiser la croissance de la division.



Sebastian Guth, qui dirigeait jusqu'ici la filiale américaine du groupe allemand, restera basé aux Etats-Unis, et rapportera à Stefan Oelrich, l'actuel président de la branche pharmaceutique de Bayer.



Afin de l'épauler, Bayer Santé a décidé de nommer à la tête d'une nouvelle entité consacrée aux activités de commercialisation mondiale Christine Roth, l'actuelle responsable de sa filiale d'oncologie.





