Bayer : nouveau directeur informatique en juin

(CercleFinance.com) - Bayer annonce la nomination de Bijoy Sagar comme nouveau directeur informatique et de la transformation numérique (CIDO), avec prise d'effet le 1er juin prochain, succédant alors à Daniel Hartert qui quittera le groupe après 12 années de services. Avant de rejoindre le groupe allemand de santé et d'agrochimie, Bijoy Sagar était membre de l'équipe de direction et directeur numérique de Stryker, société américaine de technologies médicales, pour laquelle il travaillait depuis 2014.

