Bayer: nouveau directeur du pôle Consumer Health

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé la nomination du Dr Ricardo Salazar Hernández en tant que nouveau directeur médical de la division Consumer Health à compter du 1er mai.



Le Dr Salazar dirigera notamment la division Global Medical Affairs de Bayer.



Fort d'une longue expérience médicale aussi bien dans le privé que dans le public, la nouvelle recrue 'continuera à façonner la transformation de la santé quotidienne pour les consommateurs', indique Bayer.



Avant de rejoindre Bayer, le Dr Ricardo Salazar Hernández travaillait pour Sanofi, où il occupait jusqu'à récemment les postes de responsable médical mondial pour les soins de santé grand public (CHC) et de responsable de la génération des données probantes.





