Bayer : nouveau COO pour la division Crop Sciences

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que Brett Begemann, le COO (directeur opérationnel) de sa division Crop Science, quittera ses fonctions le 8 juin, et verra alors lui succéder Rodrigo Santos, actuellement responsable de Crop Science en Amérique latine. Rodrigo Santos sera remplacé dans ses fonctions actuelles -qu'il exerce depuis la fusion entre Bayer et Monsanto en 2018- par Mauricio Rodrigues, actuellement responsable des finances de Crop Sciences en Amérique latine.

Valeurs associées BAYER XETRA -0.69%