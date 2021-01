Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : nomination au conseil de direction Cercle Finance • 11/01/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Bayer indique que son conseil de surveillance a nommé Sarena Lin au conseil de direction à compter du 1er février 2021, conseil au sein duquel elle deviendra chief transformation and talent officer du groupe de chimie-pharmacie. Basée au siège de la société à Leverkusen, Sarena Lin sera responsable des ressources humaines, de la stratégie, du conseil aux entreprises, et pilotera la transformation accélérée de Bayer. De plus, elle occupera le poste de directrice du travail. Elle rejoindra Bayer après avoir quitté Elanco Animal Health, où elle est membre du comité exécutif, responsable des domaines de la transformation et de la technologie. Elle a auparavant occupé des postes de direction chez McKinsey et Cargill, entre autres.

