Bayer signe l'une des plus fortes hausses de l'indice DAX jeudi matin à la Bourse de Francfort, porté par un avis positif des analystes de Berenberg, qui ont relevé leur recommandation sur le titre à l'achat, et par un regain d'activité sur le front des accords de licence.

Vers 10h15, l'action du géant allemand de la chimie et de la pharmacie gagne 2,9% à 52,1 euros alors que le DAX progresse au même instant de 2,1%.

Dans une note publiée dans la matinée, les analystes de la banque allemande font remarquer que le cours de Bourse de Bayer a perdu 11% depuis l'officialisation de l'accord collectif concernant le Roundup, un repli qu'ils expliquent par l'encaissement de prises de profits à la suite du récent redressement de la valeur.

Ils évoquent aussi l'essoufflement de l'intérêt des investisseurs pour les valeurs liées à l'IA, un phénomène qui pourrait selon eux relancer l'attractivité du secteur pharmaceutique, comme l'illustre de leur point de vue la revalorisation boursière opérée par Sanofi.

Leur recommandation passe ainsi de "conserver" à "achat", avec un objectif de cours maintenu à 62 euros.

Gros accord dans l'oncologie

Le marché salue également la signature d'un partenariat de 3,25 milliards de dollars avec le chinois Hansoh Pharma.

Cette licence exclusive, hors Grande Chine, porte sur le développement, la fabrication et la commercialisation du HS-20122, un anticorps conjugué à un médicament (ADC) en phase I dans les tumeurs solides avancées, dont le cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC).

Développé par Hansoh lui-même, l'actif - qui cible deux récepteurs impliqués dans la progression tumorale et la résistance à certains traitements - a déjà montré de premiers résultats encourageants.

Il est prévu que l'entreprise biopharmaceutique reçoive un paiement initial de 150 millions de dollars, assorti de paiements d'étape pouvant atteindre 3,1 milliards de dollars en fonction du développement, des autorisations et de la commercialisation du projet, sans compter les éventuelles redevances à percevoir sur les ventes futures du médicament.

"Pour Bayer, l'accord renforce le portefeuille d'oncologie de précision avec un actif déjà en clinique", commentent ce matin les équipes d'AllInvest Securities.

"L'upfront de 150 millions de dollars dès la phase I illustre l'attrait des ADC bispécifiques développés par les biotechs chinoises", ajoute la société de Bourse.

Ce nouvel accord confirme l'attrait des grands groupes pharmaceutiques pour les technologies développées par Hansoh, qui a déjà bouclé deux accords avec le suisse Roche dans les anticorps conjugués à un médicament (ADC).