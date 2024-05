Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: Monsanto remporte un procès en appel aux USA information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé jeudi avoir remporté un appel aux Etats-Unis dans une affaire d'exposition aux PCB émis par sa filiale Monsanto, une décision qui faisait progresser son cours de Bourse à Francfort.



Le géant allemand de la chimie indique que la cour d'appel de l'Etat de Washington a entièrement annulé un verdict initial, qui l'avait précédemment condamné à payer 185 millions de dollars.



Le dossier, dit 'Erickson contre Monsanto' a été renvoyé devant le tribunal de première instance pour la suite de la procédure.



La plainte émanant de plusieurs professeurs et employés du Sky Valley Education Center, une école publique basée à Monroe (Washington), qui estimaient avoir été victimes d'une exposition aux PCB, des polychlorobiphényles (PCB) pouvant être à l'origine de cas de cancer.



Du point de vue de Bayer, les débats ont permis de démontrer que les concentrations de PCB mesurées dans l'air étaient bien inférieures aux limites sanitaires réglementaires et aux niveaux fixés par les autorités de nationales et fédérales.



Le groupe souligne qu'il n'existe, selon lui, aucune preuve qu'une telle exposition aux PCB ait pu causer ou ait causé les dommages décrits par les plaignants.



Suite à cette décision de justice favorable, l'action Bayer grimpait de 5% vers 10h30, signant la plus forte hausse de l'indice DAX et l'une des plus fortes progressions de l'indice paneuropéen STOXX 600.





