Bayer: mise sur le marché du Kerendia dans l'UE

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que la Commission européenne a accordé une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne (UE) pour la finerenone sous le nom de marque Kerendia, un traitement indiqué dans le traitement de l'insuffisance rénale chronique associée au diabète de type 2 chez l'adulte.



'L'approbation de Kerendia offre aux médecins une nouvelle voie pour protéger ces patients vulnérables en réduisant leur risque d'événements cardiovasculaires et en retardant la progression de la maladie rénale', explique le Dr. Michael Devoy, médecin-chef et responsable des affaires médicales et de la pharmacovigilance de la division pharmaceutique de Bayer.



La finerenone a également fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché dans plusieurs autres pays du monde et ces demandes sont actuellement en cours d'examen, ajoute le laboratoire.







