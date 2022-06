Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: mise sur le marché du finerénone en Chine information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 10:05









(CercleFinance.com) - Bayer a fait savoir que l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) a accordé une autorisation de mise sur le marché pour la finerénone sous le nom de marque Kerendia, pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique associée au diabète de type 2 (T2D) chez l'adulte.



L'approbation s'appuie sur les résultats d'une étude pivot de phase III présentés lors de la Kidney Week 2020 de l'American Society of Nephrology (ASN) et publiés simultanément dans le New England Journal of Medicine en octobre 2020.



'Avec l'approbation de Kerendia, nous avons franchi une étape critique pour changer le paradigme de traitement pour les millions de personnes vivant avec une maladie rénale chronique associée au diabète de type 2 en Chine', a déclaré le Dr Michael Devoy, médecin-chef au sein de la Division Pharmaceutique de Bayer.



' Nous sommes fiers de pouvoir bientôt offrir aux médecins une nouvelle intervention modificatrice de la maladie améliorant les résultats des patients, en retardant la progression de leur maladie rénale chronique', ajoute-t-il.





Valeurs associées BAYER XETRA -0.19%