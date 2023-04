Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer: mise en place d'un Conseil de bioéthique information fournie par Cercle Finance • 03/04/2023 à 10:21









(CercleFinance.com) - Bayer annonce la mise en place un Conseil de bioéthique composé d'experts de renommée internationale, qui se penchera notamment sur le développement de nouvelles solutions basées sur la biotechnologie et l'intelligence artificielle.



Le Conseil de bioéthique maintiendra un dialogue régulier avec la direction de Bayer sur la mise en oeuvre et le développement à long terme de la politique de bioéthique de Bayer.



'Je suis très heureux que nous ayons pu attirer un groupe diversifié d'experts en éthique de renommée mondiale - issus des domaines de la biotechnologie, des soins de santé et de l'intelligence artificielle, entre autres - pour rejoindre le Conseil de bioéthique de Bayer', a déclaré le Dr. Michael Devoy, directeur médical de la division pharmaceutique de Bayer.



' Leur expertise nous fournit des conseils sur des questions bioéthiques complexes. Les innovations dans les sciences de la vie peuvent soulever des questions éthiques dont la société doit débattre.'









