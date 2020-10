Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : lymphome non-hodgkinien, des résultats encourageants Cercle Finance • 14/10/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - Selon les résultats d'une étude de phase III présentés par Bayer, l'association de copanlisib et de rituximab de Roche chez les patients atteints de lymphome non-hodgkinien indolent récidivant prolongerait 'significativement' la survie sans progression. 'Les formes indolentes de lymphome non hodgkinien (LNH) sont un groupe hétérogène de tumeurs malignes caractérisé par un schéma chronique de rémissions et de récidives', indique Dr Scott Z. Fields, vice-président principal et chef du développement oncologique chez Bayer. Bayer prévoit déjà de discuter des résultats de cette étude avec les autorités sanitaires du monde entier.

