Bayer : lourde rechute sur 54E, risque de déraper vers 51,6E

(CercleFinance.com) - Bayer qui ricoche sous 59E subit une lourde rechute sur 54E, soit -8% en 48H, ce qui pèse sur l'Euro-Stoxx50.

Le titre menace le plancher des 54,4E du 14 juillet et pourrait plonger en direction des 51,66E, l'ex-'gap' du 8 mars avant de retracer le plancher annuel des 50E du 7 mars dernier.





Valeurs associées BAYER XETRA -5.66%