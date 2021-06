Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : les autorités sanitaires nippones approuvent Verquvo Cercle Finance • 23/06/2021 à 11:51









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui que le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) du Japon avait approuvé Verquvo (vericiguat), un traitement destiné aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque chronique recevant un traitement standard. L'approbation du MHLW s'appuie sur les résultats d'une étude de phase III publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM) en mars 2020. Bayer précise que Verquvo (vericiguat) a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en janvier 2021. Plus récemment, en mai 2021, sa mise sur le marché dans l'UE a été recommandée par le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments.

