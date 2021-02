Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : les autorités chinoises approuvent le Nubeqa Cercle Finance • 03/02/2021 à 10:51









(CercleFinance.com) - Bayer annonce que l'Administration nationale chinoise des produits médicaux (NMPA) a approuvé la Nubeqa (darolutamide) pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate non métastatique (nmCRPC) et présentant un risque élevé de développer une maladie métastatique. Nubeqa a déjà reçu l'approbation réglementaire sur plusieurs autres marchés à travers le monde, notamment aux États-Unis, dans l'Union européenne (UE), au Brésil, Canada et au Japon. Les dépôts dans d'autres régions sont en cours, ou prévus, précise Bayer. 'Nous sommes ravis que Nubeqa, une option de traitement différenciée qui prolonge la vie tout en préservant la qualité de vie des hommes atteints de nmCRPC, sera désormais disponible pour les patients en Chine', a déclaré Scott Z. Fields, MD, vice-président senior et responsable du développement oncologique de la division pharmaceutique de Bayer AG. Nubeqa est développé conjointement par Bayer et Orion Corporation, une société pharmaceutique finlandaise opérant à l'échelle mondiale.

Valeurs associées BAYER XETRA +0.59%