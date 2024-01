Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: le titre chute, nouveau revers juridique aux USA information fournie par Cercle Finance • 29/01/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Le titre Bayer chute lourdement lundi matin à la Bourse de Francfort après que la justice américaine a condamné le groupe allemand, propriétaire du Roundup, à verser 2,25 milliards de dollars à un plaignant qui accusait l'herbicide d'être à l'origine de son lymphome non-Hodgkinien.



Le verdict, rendu par un jury de Philadelphie, prévoit plus précisément le versement de 250 millions de dollars de dédommagements et le paiement de deux milliards de dollars au titre de dommages et intérêts punitifs.



Bayer a réagi à la décision en réaffirmant que le verdict du jury s'inscrivait en contradiction avec les preuves scientifiques et l'autorisation réglementaire attribuée au glyphosate.



'Nous pensons qu'il est probable que l'entreprise fasse appel du verdict et qu'elle demande une réduction des dommages et intérêts, en les jugeant excessifs', commentent ce matin les analystes d'UBS.



Le bureau d'études rappelle que le groupe a jusqu'ici eu gain de case dans 10 des 16 procès liés au Roundup, et que sa stratégie devrait continuer à consister à faire systématiquement appel des jugements défavorables, avec l'objectif de réduire le montant des dommages auxquels il est condamnée.



UBS dit toutefois s'inquiéter d'une possible révision à la hausse des réserves légales jusqu'ici constituées par la société, qui atteignant pour l'instant 6,1 milliards d'euros.



'A la fin du troisième trimestre, il existait encore 52.000 dossiers relatifs au glyphosate jugés recevables mais pas encore réglés, contre 46.000 à la fin du deuxième trimestre', rappellent les analystes.



Suite à ces annonces, le titre Bayer décrochait de 5,2% lundi dans les premiers échanges, signant de loin la plus forte baisse de l'indice DAX à la Bourse de Francfort.





Valeurs associées BAYER XETRA -5.25%