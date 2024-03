Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: le projet de scission abandonné 'pour le moment' information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 09:42









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mardi qu'il avait renoncé 'pour le moment' à son projet de scission, expliquant préférer se concentrer dans l'immédiat sur l'amélioration de ses performances opérationnelles, essentiellement dans la santé.



A l'occasion de la publication de ses résultats annuels, le groupe allemand a indiqué qu'il comptait, au cours des deux à trois ans à venir, se focaliser sur le développement d'un solide portefeuille de médicaments ('pipeline').



Il assure également vouloir résoudre les nombreux litiges en cours entourant le dossier Roundup, son herbicide controversé, tout en allégeant le montant de sa dette.



Avec l'adoption d'un nouveau modèle d'affaires baptisé 'Dynamic Shared Ownership' (DSO), Bayer compte aussi supprimer des échelons hiérarchiques, s'attaquer à la 'bureaucratie' et faciliter les prises de décisions.



Avec ces mesures, l'entreprise prévoit de générer autour de deux milliards d'euros d'économies annuelles au niveau opérationnel d'ici à 2026.



Parallèlement au renforcement de son 'pipeline' pharmaceutique, cette nouvelle approche devrait lui permettre d'assurer la mise sur le marché de dix 'blockbusters' dans la protection des cultures ('crop science') au cours des dix prochaines année.



Dans la santé grand public, le groupe pense être en mesure de surperformer son secteur grâce à ses marques de premier plan.



Concernant un éventuel démantèlement de l'entreprise, 'notre réponse est 'pas pour le moment'', a tranché son directeur général Bill Anderson.



'Cela ne doit pas être interprété comme 'jamais'', a toutefois précisé le dirigeant d'entreprise, indiquant qu'il gardait un 'esprit ouvert' sur le sujet.



'Au vu de la marge de manoeuvre limitée dont dispose la société, notre priorité est de faire face aux difficultés, de doper nos performances et de créer de la flexibilité stratégique', a-t-il souligné.



'Nous sommes convaincus que cette approche est ce qu'il y a de mieux pour Bayer', a conclu Anderson.



Cotée à la Bourse de Francfort, l'action Bayer réagissait peu mardi matin, signant un repli de 0,8% au bout d'une heure d'échanges.





