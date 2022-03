Bayer: le Kerendia approuvé au Japon information fournie par Cercle Finance • 28/03/2022 à 10:00

(CercleFinance.com) - Bayer annonce que le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales (MHLW) a accordé une autorisation de mise sur le marché pour la finerenone sous le nom de marque Kerendia, comme nouveau traitement à destination des adultes atteints d'insuffisance rénale chronique (IRC) et de diabète de type 2 (DT2)



Kerendia (finererone) est le premier antagoniste sélectif non stéroïdien des récepteurs minéralocorticoïdes à démontrer des résultats rénaux et cardiovasculaires (CV) positifs chez les patients atteints d'IRC et de DT2.



' Nous sommes impatients de fournir aux patients et aux médecins au Japon une nouvelle option de traitement pour retarder la progression de la maladie rénale et réduire le risque d'événements cardiovasculaires. L'approbation de la finerenone offre une nouvelle voie pour protéger les patients', explique le Dr. Michael Devoy, médecin-chef et responsable des affaires médicales et de la pharmacovigilance de la division pharmaceutique de Bayer.



Kerendia a obtenu l'autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne en février 2022 et a été approuvée par la FDA des Etats-Unis en juillet 2021.