Bayer : le Japon approuve le Vitrakvi

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé aujourd'hui que le ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être (MHLW) a accordé une autorisation de mise sur le marché pour le Vitrakvi (lotrectinib) pour le traitement des tumeurs solides métastatiques ou de stade avancé présentant une fusion de gènes du récepteur tyrosine-kinase de la neurotrophine (NTRK). Vitrakvi a démontré des taux de réponse élevés et durables ainsi qu'un profil de sécurité favorable chez les adultes et les enfants atteints de cancer avec une fusion du gèneNTRK. Bayer précise que le Vitrakvi est déjà approuvé aux États-Unis, dans les pays de l'Union européenne (UE), au Royaume-Uni ainsi que sur d'autres marchés dans le monde.

