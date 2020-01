Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Bayer : le Japon approuve le médicament Nubeqa Cercle Finance • 23/01/2020 à 14:39









(CercleFinance.com) - Bayer a déclaré que son composé Nubeqa avait été approuvé au Japon pour le traitement des hommes atteints d'un cancer de la prostate non métastatique. L'inhibiteur des récepteurs aux androgènes, qui est développé conjointement avec le Finlandais Orion, est déjà approuvé aux États-Unis et au Brésil et des dépôts dans l'Union européenne et dans d'autres régions sont en cours. Bayer a également déclaré avoir soumis une demande en Europe pour une seringue préremplie pour l'administration de son médicament pour les yeux Eylea, actuellement disponible en flacon, pour cinq affections rétiniennes. Si la seringue préremplie est approuvée, elle offrirait aux médecins une nouvelle option nécessitant moins d'étapes pour se préparer à l'injection intravitréenne.

